Gündem Terörist ilan edilen ormancı kahraman çıktı Kendisini darp edenlerin evlerini kurtarmış
İZMİR

'Terörist' ilan edilen ormancı kahraman çıktı: Kendisini darp edenlerin evlerini kurtarmış

İzmir’de çıkan orman yangınında elindeki pürmüzle 'karşı ateş' metoduyla yangını kontrol atına almaya çalışırken, çevredeki halk tarafından darp edilen, sosyal medyada da linç edilen ormancı Özkan Özbedel yaşadıklarını anlattı: "Vatandaşlarımızın bizi öyle tanımaları beni çok üzdü. İşime devam ettim fakat olay sosyal medyada yayıldıktan sonra özellikle eşim, kızlarım, annem ve babam çok endişe ettiler." OGM Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, Özbedel'in kendisine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardığını söyledi.

Haber Merkezi IHA
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürü Özkan Özbedel.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürü Özkan Özbedel.

İzmir’de çıkan orman yangınına müdahale sırasında çevredeki halk tarafından terörist olmakla suçlanarak darp edilen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürü Özkan Özbedel, “Alnımızın akıyla görevimizi yaptık, içimiz rahat. Vatandaşlarımızın bizi öyle tanımaları beni çok üzdü. Ben 25 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman vatanıma ihanet edecek bir şey yapmadım, şimdiden sonra da yapmam” dedi.
İzmir’de çıkan orman yangınında elindeki pürmüzle karşı ateş metoduyla yangını kontrol atına almaya çalışan ve çevredeki halk tarafından terörist olmakla suçlanıp darp edilen OGM Orman Yangınlarını Önleme Şube Müdürü Özkan Özbedel, yaşananları anlattı.
Özbedel, sosyal medyada ormanı katleden terörist olarak itham edilmesinden çok rahatsız olduğunu belirterek, “Halkımız maalesef bize böyle kötü bir şeyi layık gördü, olsun canları sağ olsun. Ben tabii ki terörist değilim, 25 yıldır orman mühendisi olarak görev yapıyorum, orman yangınlarıyla mücadele için görev yapıyorum. Sadece İzmir’deki yangında değil, Türkiye’nin neresinde yangın varsa biz o yangınlara katıldık ve o yangınlarda öncelikle vatandaşımızın canını, malını, sonra ormanlarımızı kurtardık. Alnımızın akıyla görevimizi yaptık, içimiz rahat. Vatandaşlarımızın bizi öyle tanımaları beni çok üzdü. Ben 25 yıllık meslek hayatımda hiçbir zaman vatanıma ihanet edecek bir şey yapmadım, şimdiden sonra da yapmam. Benim görevim orman yangınlarıyla mücadele ve vatandaşımızın canını, malını kurtarmak. Görevimi yapmaya bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim” şeklinde konuştu.
Olay anını ve yaşananları anlatan Özbedel, “O yangındaki cephemiz çok genişti, yani çok geniş bir cephede mücadele ediyorduk. Aynı günün bir önceki gecesinde aynı köyün yukarı mahallesinde yine biz aynı yöntemle en az 50-60 tane köyün, hatta köy içerisindeki mezarlığın yanmasını aynı yöntemlerle engelledik. Yine o cepheyi kurtardıktan sonra başka cephelerde mücadele ederken bana orada bu yangının asfaltı geçerse çok daha sıkıntılı olacağı söylendi. Yerleşim yerlerini tehlikeye atarak çok daha büyüyeceği söylendi. Ben de o bölgeye gittiğimde o bölgedeki diğer teknik elemanlarla beraber Genel Müdürlüğümüzden aldığımız talimatla karşı ateş vererek aradaki yanıcı maddeyi azaltarak o yangını söndüreceğimizi planlı ve stratejik olarak belirledik. Bunu yaparken oradaki arkadaşların yanlış anlamasından dolayı veya farklı düşüncelerinden dolayı geldiler ve benim üzerime saldırdılar. Olsun canları sağ olsun, artık o dakikadan sonra ben yine yangınla mücadeleye devam ettim. Çok şükür yangına müdahale ettik, üzerimizi bile değiştirmeden buradayız” ifadelerini kullandı.
Olaylar esnasında darp edilmeye çalışıldığını dile getiren Özbedel sözlerine şöyle devam etti:
“İttirdiler, darp etmeye çalıştılar, ellerinde sopalar ve farklı cisimler vardı. Ama ben onlara soğukkanlılıkla karşılık vermemeye çalıştım. O şekilde ortamdan uzaklaşarak olayı yatıştırdık. Gözaltına alınmadım, oradaki jandarma ekiplerine durumu izah ettim, onlar köylüleri yatıştırmak ve müdahale etmek için çok yönde hareket etti. Biz görevimize devam ettik. Olay sonrasında ben arkadaşların heyecanlarına ve sinirlerine dikkat ederek çok fazla yanlarına gitmek istemedim. Zaten biz farklı cephelere gittik ve olayın üzerinde fazla durmadık. Ancak tabii ki bu olay sosyal medyada yayıldıktan sonra özellikle eşim, kızlarım, annem ve babam çok endişe ettiler. Onların üzülmesi beni biraz üzdü işin açıkçası. Ama olsun biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz, görevimize devam edeceğiz.”
“Karşı ateş uygulaması yapıldı ve başarılı olundu”

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İzmir’deki yangının son durumu hakkında bilgi veren OGM Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ise, yangınla mücadelede çeşitli metotların olduğunu söyleyerek, İzmir’deki yangında görev alan Özkan Özbedel ve ekibinin karşı ateş metoduyla yangını kontrol altına aldığını ifade etti. Çelik, “Yangınla mücadelede, yangını söndürme konusunda metotlarımız vardır. Bu metotlar arasında doğrudan insan gücüyle müdahale etmek, havadan müdahale etmek, araç gereçle müdahale etmek gibi bir de bunun yanı sıra enerjisi çok büyüyen, risk teşkil eden, önünde yerleşim yeri olan, insanlarımızın mal ve can kaybına sebep olacak büyük enerji toplamış yangınlarda biz bu karşı metotları üst yönetimin kararıyla, uzman olan arkadaşlarımız uygular. Bu yangında da yangının önünde bulunan Kuyucak köyündeki insanlarımızın ve evlerimizin zarar görmemesi için karşı ateş yöntemini uygulamasına yönelik emir verildi. Özkan arkadaşımız da bu noktada karşı ateş uygulamasını yaptı ve başarılı oldu. Bunu yapmadan önce de bu noktada her türlü tedbir alındı. Şerit açıldı, araç gereçlerimiz yığıldı. Riski bertaraf etmek için ateşi ateşle söndürme metodu uygulandı. Bu sadece bizde değil bu dünyada birçok ülkede uygulanıyor. Biz bu metotla en son Göcek yangınında Göcek’i yanmaktan kurtardık. Özkan arkadaşımız bu işin uzmanı, onu götürdük, talimat verdik biz de yanındaydık. Özkan arkadaşımıza, darp olayının olmaması lazımdı. Keşke orada arkadaşımıza yardım etselerdi de daha önce yapılsaydı. Gecikilen her saniye bizim aleyhimize. Bir an önce karar verildi ve uygulandı. Ne amaçla darp edildi bunu bilemiyoruz. Herkese izah edilebilirdi ama son anda bu iş yapıldı o yüzden izah şansı olmamış olabilir. Dünya uyguluyor biz de uyguluyoruz” dedi.

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“Kendisine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı”
Bölgede bulunan vatandaşların tepkisine rağmen işini layıkıyla yapan Özkan Özbedel ve ekibi sayesinde yangının önlendiğinin altını çizen Çelik, “Enerjisini toparlamış, büyümüş yangınlar çok büyük bir tehlikeyle gelirken önündeki yanıcı maddeyi yakarak temizlememiz lazım. Yani yanıcı maddeleri uzaklaştırmamız lazım. Bunu da o anda dozerle, iş makinesiyle yapmak mümkün değil. O zaman o yanıcı maddeyi küçük alanda yakarak karşı ateş veriyorsun. Büyük enerji, küçük enerjiyi çekeceğinden dolayı rüzgar da hafifleyecektir ve yangın yangını gördüğü anda enerjisini kaybedip zayıflayacaktır. Biz bu noktada gerekli müdahaleyi yaparız. Özkan Bey’i tebrik ediyoruz. Ekibiyle birlikte güzel bir çalışma yaptı ve evleri yanmaktan kurtardı. Özkan arkadaşımız, kendisine saldıran insanların evlerini yanmaktan kurtardı” şeklinde konuştu.
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