Terörist ittifakı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TKP/ML ve MLKP'ye yönelik yürütülen soruşturmalar, terör örgütlerinin PKK'nın hedef ve amaçları doğrultusunda eylemler yaptığını ortaya koydu. Üniversitelerdeki öğrenci hareketlerinin MLKP üzerinden yönlendirildiğine dikkat çeken savcılık, PKK'nın sol örgütler ve öğrenci dernekleri üzerinden üniversitelerde gizli faaliyet yürüttüğüne dikkati çekti.

Konuyla ilgili iddianamelerde, MLKP’nin FESK (Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) adı altında silahlı bir kanadı olduğu, güvenlik güçleriyle çatışmaya girerek etkisiz hale getirilen çok sayıda mensubunun bulunduğu belirtildi. 2018'den günümüze kadar PKK ve MLKP'nin silahlı terör örgütleri olarak birlikte hareket etmeye başladıkları da vurgulandı.