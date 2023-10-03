Terörist Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi Dağlıca şehidinin ailesinin yüreğine su serpti

Dağlıca'da şehit düşen Yozgatlı Piyade Er Lokman Eker’in Yozgat merkeze bağlı Buzağcıoğlu köyündeki annesi Selvinaz ve babası Ali İhsan Eker de, MİT’in gerçekleştirdiği operasyon sonucunda oğullarının intikamının alındığı haberini öğrendi.
Hakkari'nin Dağlıca köyünde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı Komando Taburu'na 2007'de düzenlenen, 12 askerin şehit edildiği, 16 askerin yaralandığı saldırının planlayıcısı olan terörist Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirildiğini öğrenen Dağlıca şehidi Piyade Komando Er Lokman Eker'in Buzağıcıoğlu köyündeki annesi Selvinaz ve babası Ali İhsan Eker sevinç yaşadı.
Selvinaz Eker (76) gazetecilere, haberi duyunca mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.
Baba Ali İhsan Eker de (73) haberi duyduğunda çok mutlu olduğunu aktardı.