Terörist Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi Dağlıca şehidinin ailesinin yüreğine su serpti

"Haberi duyunca Lokman benim yanıma gelmiş kadar mutlu oldum. Çocukların kanı yerde kalmadı. Lokman'ımın terhisine 20 günü kalmıştı, şehit oldu. Teröristler cehenneme gitti, çocuklarımız cennete gitti. İnşallah orada buluşacağız. Devletimize, milletimize, teröristlerin peşine düşen askeri güçlerimize teşekkür ediyorum. Bunların bir tanesi kalmayıncaya kadar operasyonlar devam edecek. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin"