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POLİTİKA

Terörist sığınağı haline geldiniz

Adalet Bakanı Gül, Belçika’nın, PKK bağlantılı kişilerin terör yasaları kapsamında yargılamamasına tepkisini mektupla gösterdi. Belçikalı mevkidaşı Geens’e mektup gönderen Gül, Belçika’nın, PKK başta olmak üzere terör örgütü mensuplarının fiilen sığınağı haline geldiğini belirtti

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulhamit Gül
Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Belçikalı mevkidaşı Koen Geens’e mektup göndererek, PKK ile bağlantılı 36 özel ve tüzel kişinin terör yasaları kapsamında yargılanmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gül, bu kararın Türk milletinin vicdanında derin bir yara açtığının altını çizdi. Bakan Gül, “Aralarında sivillerin, çocukların, hatta bebeklerin de olduğu 40 binden fazla vatandaşımızın ölümünden sorumlu olmasına ve Avrupa Birliği terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK terör örgütüne, terör yasalarının uygulanmayacak olması tarafımızca anlaşılamamaktadır” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKLA ÇELİŞKİLİ

Kararın, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları olmak üzere uluslararası hukukla çeliştiğine vurgu yapan Gül, “Önümüzdeki süreçte, bu endişe verici kararın eli kanlı PKK terör örgütü tarafından ülkenizde ve uluslararası platformlarda istismar edileceği aşikardır. Nitekim 5 Şubat 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosunda düzenlenen skandal konferansa, PKK terör örgütünün yöneticisi statüsündeki bazı isimlerin katılım sağlamış olmaları, terör örgütü yandaşlarının anılan karardan cesaret aldıklarını açıkça göstermektedir” dedi.

BİZCE YOK HÜKMÜNDE

  • Gül, şunları kaydetti: “PKK terör örgütü mensupları da dahil olmak üzere ülkenizin çeşitli terör örgütü yöneticileri ve mensuplarının fiilen sığınağı haline gelmiş olması, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere de terörizmle mücadelede uluslararası iş birliği perspektifine de maalesef gölge düşürmektedir. Hukuken bizce yok hükmünde olan ve esasen Belçika hukukunun temel ilkeleri ile de bağdaşmayan bu kararın ortadan kaldırılması için yasama, yürütme ve yargı organlarının harekete geçmesinde yapacağınız katkıya olan inanç ve güvenimi bir kez daha vurguluyor, bu yolda sizlerden samimi çabalar ortaya koymanızı bir müttefik olarak diliyor ve bekliyorum.”

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