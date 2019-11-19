Teröristi tutuklayın ve bize iade edin

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2020 bütçesinin sunumunu yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi:

Türkiye tek havza ülkesi değildir. Bugün birden fazla havzada dinamikleri olumlu yönde etkileyebilecek şekilde sahada ve masada güçlüyüz. Bu gücümüzün en çarpıcı örneklerinden birini, Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğümüz Barış Pınarı Harekatı ve hemen sonrasında ABD ve Rusya ile beş gün arayla müzakere ettiğimiz iki ayrı mutabakat teşkil etmiştir.

YENİ SİSTEM GÜÇ VERDİ

Dış siyasetimizin yürütülmesinde, geçiş yaptığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bize güç verdi. Bunlardan en önemlisi karar alma süreçlerindeki hızlanmadır. Bu kararlı tutumumuz takdir topladığı kadar, oyununu bozduğumuz çevrelerin tepkisini de çekiyor. Özellikle Barış Pınarı Harekâtı’ndan sonraki Türkiye aleyhtarı yoğun karalama kampanyasının sebebi de budur.

RUSYA VE ABD KABUL ETTİ

Ülkemizin bekasına ve vatandaşlarımızın hayatına kasteden PYD/YPG terör örgütüne karşı 9 Ekim’de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı, Fırat’ın doğusunda bir terör devleti oluşturmaya yönelik girişimleri akim bıraktı. Türkiye’ye karşı kurulan her oyunu, bu meyanda Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğini tehdit eden tezgahları bozacağımızı gösterdik. Asılsız suçlamalara ve yaptırım tehditlerine rağmen, sahada ve masada yürüttüğümüz kararlı mücadele neticesinde, ABD ve Rusya Federasyonu meşru güvenlik kaygılarımızı, harekatımızın meşruiyetini ve sahada attığımız adımlarla oluşturduğumuz yeni statükoyu kabul etti. Kurmakta olduğumuz barış koridoruyla Suriyeli mültecilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri için müsait bir ortam oluşturulmasına da öncülük ediyoruz. Harekatın başlangıcından bu yana yerinden edilmiş kişilerin yüzde 50’sinden fazlası geri döndü. Ancak özellikle Batı’da “YPG romantizmini” yücelten büyük bir algı yönetimi ve kara propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız.

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TALEPLERİMİZİ TAKİP EDİYORUZ

PKK’nın yurt dışı yapılanmasının baskı altına alınmasına ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çabalarımız sürüyor. PYD/YPG’nin sözde komutanı PKK’lı terörist Ferhat Abdi Şahin’in ABD ve Almanya’ya seyahat edeceği yönünde çıkan haberler üzerine, adı geçenin tutuklanarak ülkemize iadesi talebimizi süratle anılan ülkelere ilettik. Bu taleplerimizi ısrarla takip ediyoruz.

Necef ve Kerkük’e başkonsolosluk

Bakan Çavuşoğlu, Suriye’nin yanı sıra diğer önemli komşu Irak’ın güvenlik ve istikrarının da tüm bölgeyi etkilediğine dikkati çekerek, Irak’ın yeniden imarını desteklemek suretiyle bu ülkenin kalkınmasına yardımcı olmaya kararlı olduklarını ifade etti. Irak’ın tüm kesimlerine ulaşma hedefi doğrultusunda Türkiye’nin Musul ve Basra başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “Necef ve Kerkük’te ilk kez başkonsolosluk açılmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor” dedi. Çavuşoğlu, Irak’taki terör örgütü PKK varlığına karşı çabaların da aralıksız sürdüğüne işaret ederek, Pençe Harekatı neticesinde Türkiye’ye terörist sızmaların önemli ölçüde azaltıldığının altını çizdi.

110 FETÖ mensubu ülkemize getirildi

Çavuşoğlu, Türkiye’nin, FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik çalışmalarının sürdürdüğüne işaret ederek, “Bugüne kadar girişimlerimiz neticesinde 110’dan fazla FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi. 38 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve kursların faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırıldı, 19 ülkede ise okullar Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi” dedi.

Misyon ağı genişliyor

Çavuşoğlu, bu yılki Büyükelçiler Konferansı’nın temasının “Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi” olarak belirlendiğini hatırlatarak, sahada ve masada etkin, girişimci ve insani Türk dış politikasının gerekleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığının kurumsal kapasitesini de sürekli güçlendirdiklerinin altını çizdi. Çavuşoğlu, dış temsilciliklerin genişleme sürecinin devam ettiğini ifade ederek, 2002 yılında 163 olan temsilcilik sayısının bugün 246’ya ulaştığını söyledi. Çavuşoğlu, “142 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 89 başkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlığı ve 1 ticaret ofisi bulunuyor” dedi.

Bağdadi’nin yerini İthavi gösterdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2020 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’ye ilişkin bilgiler verdi. Çavuşoğlu “Ona en yakın (İsmail el) İthavi diye bir adam vardı, onu yakaladık ve Irak’a da verdik ve Bağdadi’nin olduğu yeri o gösterdi. O nerede saklandığını gösterdi” dedi.