Gündem Teröristler mağarada kıstırıldı Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKKlı teslim oldu
ANKARA

Teröristler mağarada kıstırıldı: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan iki teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada "Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

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Haber Merkezi İHA
Teröristler mağarada kıstırıldı: Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKKlı teslim oldu
Teröristlerin teslim olduğu anlar kaydedildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

EL YAPIMI PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 400’den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 500’den fazla mağara, sığınak ile 2 bine yakın el yapımı patlayıcı imha edildi.

MSB mağarada 5 teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı: Türk askeri aman dileyene teslim olana asla ama asla zarar vermez
OYNAT 01:44
MSB mağarada 5 teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı: Türk askeri aman dileyene teslim olana asla ama asla zarar vermez
Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan iki teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri, 'Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez' notuyla paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan iki teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 teröristin daha teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez! Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.

'ZAP ARTIK ÇIKMAZ SOKAK'

Böylece son 10 günde toplam 7 Terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize Teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır.

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