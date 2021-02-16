Gündem Teröristlere yine toz kondurmadılar Türk Tabipler Birliğinden PKKsız ve kınamasız başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Teröristlere yine toz kondurmadılar: Türk Tabipler Birliği’nden PKK’sız ve kınamasız başsağlığı mesajı

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipler Birliği, 13 şehidimize ilişkin yayımladığı mesajda, PKK adını anmak bir kenara, ‘terör örgütü’ ifadesini dahi kullanmadı. Açıklamada, kınama bile yapmadan "Gara’da yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TTB’nin başkanlığını 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan Şebnem Korur Fincancı yapıyor.
TTB’nin başkanlığını 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan Şebnem Korur Fincancı yapıyor.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan Şebnem Korur Fincancı’nın başkanlığını yaptığı Türk Tabipler Birliği (TTB), terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası yayımladığı mesajda PKK’ya toz kondurmadı.

"Acılarını paylaşıyoruz"

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK ismi bir yana terör örgütü ifadesi dahi kullanılmadı. Kınamanın yapılmadığı mesajda, “Gara'da yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.

TTB’nin geçmişi teröristlere destekten ibaret

Türk Tabipler Birliği, 2015'te terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG’nin sözde eş başkanı Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü vermişti.

Sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıyan bir mektup da yazan TTB, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu için özel bir ekip kurarak Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

TTB, TSK’nın terörle mücadelesine, “Savaş, halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkmıştı.

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