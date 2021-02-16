Teröristlere yine toz kondurmadılar: Türk Tabipler Birliği’nden PKK’sız ve kınamasız başsağlığı mesajı

TTB’nin başkanlığını 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan Şebnem Korur Fincancı yapıyor.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan hapis cezasına çarptırılan Şebnem Korur Fincancı’nın başkanlığını yaptığı Türk Tabipler Birliği (TTB), terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşımızın başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası yayımladığı mesajda PKK’ya toz kondurmadı.

"Acılarını paylaşıyoruz"

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, PKK ismi bir yana terör örgütü ifadesi dahi kullanılmadı. Kınamanın yapılmadığı mesajda, “Gara'da yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.

TTB’nin geçmişi teröristlere destekten ibaret

Türk Tabipler Birliği, 2015'te terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG’nin sözde eş başkanı Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü vermişti.

REKLAM

Sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıyan bir mektup da yazan TTB, terörist başı Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu için özel bir ekip kurarak Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

TTB, TSK’nın terörle mücadelesine, “Savaş, halk sağlığı sorunudur” diyerek karşı çıkmıştı.

GÜNDEM TTB'den terör elebaşı Asya Abdullah'a 'Barış, Dostluk ve Demokrasi' ödülü

GÜNDEM Teröriste destek veren meslek örgütü: Bu nasıl 'tıp etiği'

GÜNDEM Türk Tabipleri Birliği'nin yeni yönetimindeki 'terör bağlantısı' tepki topluyor