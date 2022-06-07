Teröristlerin inleri bir bir yıkılıyor: 10 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/AIVJ5m8mgI
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!