Gündem Teröristlerin inleri bir bir yıkılıyor 10 PKKlı öldürüldü
ANKARA

Teröristlerin inleri bir bir yıkılıyor: 10 PKK'lı öldürüldü

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Teröristlerin inleri bir bir yıkılıyor: 10 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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