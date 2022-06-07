Teröristlerin inleri bir bir yıkılıyor: 10 PKK'lı öldürüldü

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İki gün çalıştığı iş yerinden 1 milyon 400 bin liralık hırsızlık yaptı

Konya'da beyaz eşya satılan mağazadan içinde altın, döviz ve TL'nin bulunduğu iki çelik kasayı çalan Nail S. (27) ile arkadaşı Adnan G. (26), yakalandı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin liralık hırsızlığın şüphelisi Nail S.'nin, polisteki ifadesinde mağazada üç yıl önce iki gün çalıştığını belirterek, ''Çalıştığım sürenin parasını alamadım. Bu yüzden yaptım" dediği öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.