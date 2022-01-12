Gündem Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı HDPli Güzel için hazırlanan fezleke Mecliste
ANKARA

Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDP'li Güzel için hazırlanan fezleke Meclis'te

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında öldürülen teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı: HDPli Güzel için hazırlanan fezleke Mecliste
HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında merkeze bağlı Akçalı köyü kırsalında 29 Nisan 2017'de etkisiz hale getirilen 4 teröristten Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede çeşitli fotoğraflara ulaşmış, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş çeşitli kareler ortaya çıkmıştı.

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
GÜNDEM
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel için hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Prosedür tamamlandı

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

  • HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi Meclis'e ulaştı. Güzel hakkındaki dokunulmazlık dosyası Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı
GÜNDEM
Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı

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