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POLİTİKA

Terörle mücadelede kararlıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarılara tepki gösterdi. Altun, “Türkiye’nin kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır” diye yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Altun
Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye’nin kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır” ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'un paylaşımları

Altun, Twitter hesabından ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen tasarılar ve ABD’li bazı siyasetçilerin Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu. İletişim Başkanı Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

ABD'nin girişimi hükümsüzdür

“Bir NATO müttefikiyle stratejik ilişkilere zarar vermenin vebali, terör örgütleriyle ortaklık yapanların boynunadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirtmiş olduğu gibi, Türkiye’nin terörle mücadele kararlılığını durdurma girişimleri bizim açımızdan hükümsüzdür. Türkiye terörle mücadele etme konusunda kararlıdır. Bu mücadeleyi, halkımızın ve bütün dünyadaki insanların güvenliğini sağlamak için sürdürmekteyiz.”

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