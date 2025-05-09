Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir aşamaya geçildi: PKK fesih kongresini topladığını duyurdu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. PKK'nın fesih süreciyle ilgili konuşan Doğan, "PKK her an kongre kararı açıklayabilir, fesih kararı her an gelebilir. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" dedi. Açıklamanın ardından terör örgütü PKK fesih kongresini 5-7 Mayıs tarihinde topladığını duyurdu.
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
5-7 Mayıs tarihinde toplandı
Açıklamanın ardından terör örgütü PKK fesih kongresini 5-7 Mayıs tarihinde topladığını duyurdu.
Sırrı Süreyya Önder suikast girişimini yetkililere bildirdi. Lastiği patlatacak düzenek bulundu. Düzenek yetkililere teslim edildi. Önder'e suikast girişimi sonrası tedbir alındı.
PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor.