Terörün kökünü kazıyacağız

5 Aralık’ta Erzincan’da yakalanan 1 ton 271 kg eroin, tarihin en büyük yakalaması olarak kayıtlara geçmişti.

Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün (SAMER) Antalya’da düzenlediği “Uluslararası Uyuşturucu Konferansı”na katılan Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, uyuşturucunun Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sorunlarından birisi olduğunu vurguladı.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak

Erzincan’da 5 Aralık’ta bir TIR’da ele geçirilen 1 ton 271 kg eroinin tarihin en büyük eroin yakalaması olduğunu hatırlatan Çolak, şunları söyledi:

ZEHİR TRAFİĞİNE DARBE VURULUYOR

“Dünyadaki birçok terör örgütünün temel finans kaynağının uyuşturucu ticareti olduğunu görüyoruz. Avrupa’daki uyuşturucunun yüzde 50’ye yakını Afganistan’da üretiliyor. İran, Kuzey Irak ve Türkiye üzerinden batıya naklediliyor. Bu trafiği de PKK kontrol ediyor. Eleman temini, diğer organizasyonlarını uyuşturucudan elde ettiği parayla finanse ediyor. PKK’nın finans kaynağı olan uyuşturucu trafiğine ciddi darbeler vuruluyor. Bunu bitirirsek PKK’nın kökünü kurutmuş oluruz.”