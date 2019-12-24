Gündem Ters yöndeki driftçiye bir araba parası ceza kesildi
ANTALYA

Ters yöndeki driftçiye bir araba parası ceza kesildi

Antalya’da yaklaşık 15 bin lira değerindeki plakasız aracıyla akan trafikte ters yöne giren ve drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza uygulanırken, araç 60 gün trafikten men edildi. Geçen yıl kent merkezinde 35 araca 175 bin 350 lira, il genelinde ise 65 araca 325 bin 650 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi İHA
Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza kesildi.
Ters yöndeki driftçiye 15 bin lira ceza kesildi.

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi kenarında plakasız aracıyla drift yapıp trafiği tehlikeye düşüren ve polisin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü, daha sonra 75. Yıl Caddesi’ne geçti. Polisin tüm uyarılarına rağmen sürücü akan trafikte drift yaparak ters yönde ilerledi. Ters şeritte kazaya davetiye çıkaran sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

15 bin lira ceza 60 gün trafikten men


Sürücünün drift anı ve ters şeritten ilerlemesi kameraya yansıdı. Sürücüye drift yapmak ve trafiği tehlikeye sokmak suçlarından 15 bin lira ceza kesildi, otomobili ise 60 gün trafikten men edildi. Aracın piyasa değerinin ise yaklaşık 15 bin lira olduğu belirtildi.

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Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atanlara yönelik yürüttüğü denetimde bu yıl 590 sürücüye 2 milyon 955 bin lira ceza uyguladı. Geçen yıl kent merkezinde 35 araca 175 bin 350 lira, il genelinde ise 65 araca 325 bin 650 lira ceza kesildiği bildirildi.
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