Terzi'ye engel olmadılar

15 Temmuz darbe girişiminin Diyarbakır ayağına ilişkin görülen davada eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı Deniz Kartepe'nin savunması dikkati çekti.

Ankara'yı bombalayan 6 F-16 savaş uçağının kalktığı üssün komutanı olan ve darbe gecesi İstanbul'da Mehmet Şanver'in kızının düğününde bulunan Kartepe, Albay Edip Akgülay'ı arayıp, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın emri olduğunu, 6 uçağı kaldırmaması talimatını verdiğini söyledi.

Uçağına neden izin verildi?

Bu talimatlarına rağmen darbeci Semih Terzi’nin helikopterine engel olunmadığını belirten Kartepe, “Akgülay, 7'nci Kolordu Komutanı'nı arasaydı Semih Terzi'nin darbeci olduğunu bilirdi ve kıskıvrak yakalanırdı. Albay Akgülay yardım isteseydi, Semih Terzi'yi tutuklayabilirdi. Daha sonra Semih Terzi Ankara'ya uçuyor. Piste araç sokulup engellenebilirdi. Engellenmiş olsa Ankara'ya gidemeyecek ve Özel Kuvvetler'de olay yaşanmayacaktı. Hatta darbecilerin gardı düşecekti" dedi.

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İNFOGRAFİK: Darbeci General Semih Terzi’nin 15 Temmuz’da İzlediği Güzergâh (İnfografik: Tunç Çevik-Emir Ece)

GÜNDEM Terzi'ye ağlamışlar