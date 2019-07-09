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POLİTİKA

Teşekkür turuna Söğüt’ten başlıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, yenilenen İstanbul seçimi nedeniyle ertelediği 31 Mart teşekkür turlarına seçim çalışmaları için de ilk durak olarak belirlediği sembol önemdeki Söğüt’ten cumartesi başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kız kardeşi Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yazdıkları genel başkanlığının 22. yıl dönümünde &quot;Lider: Devlet Bahçeli&quot; kitabını hediye etti.
Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kız kardeşi Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye yazdıkları genel başkanlığının 22. yıl dönümünde "Lider: Devlet Bahçeli" kitabını hediye etti.

31 Mart seçimlerinde 1 büyükşehir, 10 il, 133 ilçe ve 89 belde olmak üzere toplam 233 belediye kazanan MHP mevcut belediye sayısını iki katına çıkarmıştı. Seçimlerin ardından Bahçeli, yeni kazandığı belediyelere teşekkür gezileri düzenleyecekti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından verilen İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından Bahçeli, teşekkür gezilerini ertelemişti.

KÜTAHYA, ÇANKIRI…

Cumartesi günü teşekkür turuna başlayacak Bahçeli, 31 Mart seçimleri öncesinde de ilk durak olarak seçtiği Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı Bilecik’in Söğüt ilçesine gidecek. Aynı gün Kütahya’ya geçecek olan Bahçeli, ertesi gün Kastamonu ve Çankırı’yı ziyaret edecek. Kazandığı belediyeleri her hafta sonu tek tek ziyaret edecek olan Bahçeli'nin, bu kapsamda Karaman, Erzincan, Bayburt, Osmaniye, Kırklareli ve Amasya illerine de gitmesi planlanıyor. Gittiği illerde teşkilatla ve vatandaşlarla bir araya gelecek olan Bahçeli’nin Cumhur İttifakı ile ilgili önemli mesajları da olacak. Belediye başkanlarından yeni dönemde yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgi alacak olan Bahçeli, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşıp karşılaşmadıklarını da soracak.

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