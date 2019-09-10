Teşkilatla yeni dönem istişaresi

Yarın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini toplayacak olan Bahçeli, Meclis’in yeni döneminde yapılacak olan çalışmalarla ilgili yol haritasını çizecek. Geçtiğimiz hafta Başkanlık Divanı ile bir araya gelen Bahçeli, Meclis çalışmalarına yoğunlaşılmasını istemişti.

MYK’da önemli konular masada olacak. Bahçeli, uyum yasaları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin aksayan yönleri ve buna ilişkin alınacak tedbirlerin yanı sıra yargı reformu stratejisi ile ilgili değerlendirmeler yapacak. Öte yandan, Bahçeli’nin 3T adını verdiği “teşekkür, takdir ve tebrik” ziyaretleri devam edecek. Bahçeli, daha önce gidilmesi planlanan ancak iptal edilen Erzincan, Bayburt, Osmaniye ve Manisa’yı ziyaret edecek. İllere teşekkür gezilerinin tamamlanmasının ardından Bahçeli ilçe ziyaretlerine başlayacak.