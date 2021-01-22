​Teşkilatta yüzde 70 değişim ​

Kurulduğu 2001’den bu yana Türk siyasetinde önemli yeniliklere imza atan AK Parti artık kendi rekorlarını kırmaya başladı. AK Parti hem üyesi sayısı hem de kongrelerdeki değişim oranları ile rekorlarını ileriye taşıdı.

GÜNDEM CHP tacizlerde üç maymunu oynuyor

7. Olağan Büyük Kongre sürecinin devam ettiği AK Parti’de belde ve ilçe kongreleri tamamlandı. İl kongrelerinin ise büyük büyük bölümü yapıldı. Yorulan ve etkinliğini kaybeden kadrolar yerine, parti üyelerinin belirlediği isimler göreve getirildi. Kongrelerle birlikte AK Parti’de değişim yüzde 70’lere ulaştı. Önceki kongre sürecinde bu değişim yüzde 60’larda kalmıştı.

En yüksek oranla kaydedilen üye sayısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine başlatılan 1 milyon yeni üye kampanyasında da AK Parti kendi hedeflerini aştı. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Bir yılda 1 milyon 400 bin yeni üye kaydettik. Bu hem kendi rekorumuz hem de dünya tarihinde bir sivil toplum kuruluşunun buradaki nüfusa oranla en yüksek oranla kaydettiği üye sayısıdır” dedi. AK Parti, 2023 yılında 15 milyon üyeye ulaşmayı hedefliyor.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti milletimiz tarafından kurulan sahibi de milletimizin bizatihi kendisi olan bir partidir

CHP’YE 10 milyon fark