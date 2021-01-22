​Teşkilatta yüzde 70 değişim ​

Kurulduğu 2001’den bu yana Türk siyasetinde önemli yeniliklere imza atan AK Parti artık kendi rekorlarını kırmaya başladı. AK Parti hem üyesi sayısı hem de kongrelerdeki değişim oranları ile rekorlarını ileriye taşıdı.
- 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin devam ettiği AK Parti’de belde ve ilçe kongreleri tamamlandı. İl kongrelerinin ise büyük büyük bölümü yapıldı. Yorulan ve etkinliğini kaybeden kadrolar yerine, parti üyelerinin belirlediği isimler göreve getirildi. Kongrelerle birlikte AK Parti’de değişim yüzde 70’lere ulaştı. Önceki kongre sürecinde bu değişim yüzde 60’larda kalmıştı.
En yüksek oranla kaydedilen üye sayısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine başlatılan 1 milyon yeni üye kampanyasında da AK Parti kendi hedeflerini aştı. Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Bir yılda 1 milyon 400 bin yeni üye kaydettik. Bu hem kendi rekorumuz hem de dünya tarihinde bir sivil toplum kuruluşunun buradaki nüfusa oranla en yüksek oranla kaydettiği üye sayısıdır” dedi. AK Parti, 2023 yılında 15 milyon üyeye ulaşmayı hedefliyor.
CHP’YE 10 milyon fark
- Siyasi partilerin sicilini tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki bilgiye göre, AK Parti, seçimlerde kendisinden sonra gelen ikinci parti olan CHP’ye 10 milyon üye fark attı. 12 Ocak itibariyle AK Parti’nin 11 milyon 157 bin 566 üyesi bulunuyor. CHP’nin üye sayısı ise 1 milyon 250 bin 635.