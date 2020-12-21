İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları kapsamında, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi."
İkna yoluyla kaçarak teslim olanların sayısı 234 oldu
Teslim olan son teröristlerle birlikte 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.