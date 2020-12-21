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ANKARA

Teslim olan terörist sayısı kaç?

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları kapsamında, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi."

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İkna yoluyla kaçarak teslim olanların sayısı 234 oldu

Teslim olan son teröristlerle birlikte 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı 234'e yükseldi.

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