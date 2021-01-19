Teslim olan teröristten HDP-PKK itirafı: 'Kumaş hazır terziye gönderiyorum' mesajıyla götürüldüm

CHP Akkuyu Nükleer Santrali'ne de karşı: Felakettir karşı çıkalım

2023'de elektrik üretimine başlayacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali çalışmalarının durdurulması için CHP'den çağrı yapıldı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 'Neden Akkuyu'da? Neden Mersin'de? Bana göre Sinop'ta da olmasın, Rize'de de olmasın, Karadeniz'de de olmasın. Hiçbir yerde olmasın. Bu santrale hep beraber karşı çıkalım' dedi.