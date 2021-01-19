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POLİTİKA

Teslim olan teröristten HDP-PKK itirafı: 'Kumaş hazır terziye gönderiyorum' mesajıyla götürüldüm

Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist A.Z, HDP ile PKK arasındaki ilişkiye dair itirafta bulundu. 2015'de HDP'nin Mardin Kızıltepe İlçe Teşkilatı'nda görevli kişilerce 'Kobani Olayları' bahane edilerek kandırıldığını ve baskı gördüğünü belirten A.Z, HDP'li görevlinin kendisini evinden aldıktan sonra telefonla birisini arayarak "Kumaş hazır. Terziye gönderiyorum" şeklinde konuştuğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Temsili
Temsili

Terör örgütü PKK içinde yaşanan ayrışmalardan faydalanan ve örgütün baskıcı tutumunda kaçarak 15 Ocak 2021'de teslim olan teröristlerden A.Z, HDP-PKK iş birliğine ilişkin itiraflarda bulundu.

"KUMAŞ HAZIR TERZİYE GÖNDERİYORUM"

Terörist A.Z. ifadesinde, 2015'te HDP Kızıltepe teşkilatında görevli kişilerce 'Kobani Olayları' bahane edilerek kandırıldığını ve terör örgütüne katıldığını söyledi.

A.Z. örgüte katılım aşamasında, HDP'de görevli bir kişinin, kendisini sürekli telefonla aradığını ve "Sen hazır mısın, kararından vazgeçmedin değil mi?" şeklinde baskı yaptığını anlattı.

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"EVİMDEN ALIP GÖTÜRDÜLER"

Terörist A.Z, baskılara dayanamayarak "Evet hazırım" dediğini, kısa bir süre sonra evinden araçla alındığını, HDP'li görevlinin, yolculuk sırasında telefonla birisini arayarak "Kumaş hazır. Terziye gönderiyorum" şeklinde şifreli konuştuğunu ifade etti.

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