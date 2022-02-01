Gündem Tespih hırsızı yakalandı
İSTANBUL

Tespih hırsızı yakalandı

İstanbul'da işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen Mustafa D. polis tarafından yakalandı. Şüphelinin girdiği bir işyerinden toplam 15 bin lira değerinde iki adet tespih de çaldığı öğrenildi. Daha önceden 12 kez polise geliş kaydı bulunan Mustafa D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Merkezi DHA
Tespih hırsızı yakalandı
Tespih hırsızı yakalandı.

Avcılar'da 12 Ocak'ta polise başvuran Ş.B. ile G.Y. iş yerlerinin soyulduğunu söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, aynı kişiler bu kez 24 Ocak tarihinde Avcılar, Tahtakale mahallesinde bir başka işyerinden hırsızlık yaptı. Şüpheliler Ş.B.'ye ait işyerinde bulunan toplam değerleri 15 bin lira olan kehribar taşı tespihler ile bir bilgisayarı çalarak kaçtı.


Polis tarafından başlatılan soruşturmada hırsızlığın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Hırsızların bilgisayar çalma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren Mustafa D., gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin 3 hırsızlık olayına da katıldığı tespit edildi. Şüphelinin daha önceden de 12 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer olayla ilgili 2 kişinin daha arandığını söyledi.

Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine meydan dayağı
OYNAT 00:43
Güngören'de mahalleliden hırsızlık şüphelisine meydan dayağı
Güngören'de, hırsızlık için girdiği evde yakalanan şüpheli, dışarı çıkarılarak mahallenin gençleri tarafından sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bir gecede 8 iş yerini soydu
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Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi.
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Maşuk Çarşısında yan yana bulunan 8 iş yerine hırsız dadandı. İş yerlerinin camlarını kırarak içeri giren şüpheli, bazı iş yerlerinden ise eli boş çıktı.
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Lokanta, züccaciye, market ve kasap gibi 8 iş yerine giren hırsız, 1 motosiklet, 3 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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İş yerlerinden hırsızlık yapıldığını fark eden esnaf, durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.<br>
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Esnaf Mahmut Taşkıran, mağdur olduğunu, iş yerine giren hırsızın bilgisayar ile cep telefonlarını çaldığını belirterek, bölgede güvenlik önlemi ve ışıklandırma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
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Bölgede sık sık hırsızlık yaşandığını aktaran çarşı sakinleri, bekçilerin bölgede görev yapmalarını istedi.
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Bir gecede 8 iş yerini soydu
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir hırsız, gece yarısı 8 iş yerinden 1 motosiklet, 3 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, kuru gıda ürünleri ile bir miktar para çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Etkisi ispatlandı

Etkisi ispatlandı

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