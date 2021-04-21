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KIRIKKALE

Testi pozitif çıkan avukat çalışırken yakalandı: HES kodu ele everdi

Kırıkkale’de korona virüs testi pozitif olan bir avukat, bürosunda çalışırken yakalandı. HES kodu avukatı ele verdi. Avukata tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Testi pozitif çıkan avukat çalışırken yakalandı: HES kodu ele everdi
Testi pozitif çıkan avukat çalışırken yakalandı.

Koronavirüs (Covid-19) değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, ‘kırmızı’ renk ile ‘çok yüksek’ riskli iller kategorisinde yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka artışının önüne geçmek için valilik koordinesinde binin üzerinde personel kent genelinde denetim yapıyor.

İHBAR ETTİLER

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, bu kez bir avukatın karantina ihlali yaparak bürosunda çalıştığını belirledi.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İl Salgın Denetim Merkezine bağlı ekipler, A.P. (55) isimli avukatın korona virüs testinin pozitif olduğunu HES kodu sorgulamasında doğruladı. Riskli kategoride yer alan avukat A.P., öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle de kendisine 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

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