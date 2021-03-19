Koronavirüs Bakan Koca vaka artışı yaşanan illerin sağlık müdürleriyle görüştü
TÜRKİYE

Bakan Koca vaka artışı yaşanan illerin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İl yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettik. Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayılarında (100 binde) Antalya 95.10, Balıkesir 257.60, Kayseri 142.95, Kocaeli 138.39 ve Samsun 458.53 kişi ile bölgesinde riskli iller arasında yer alıyor.

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