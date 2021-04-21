​TESUD yönetimi görevden alındı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, TESUD yönetim kurulu üyelerinin, son günlerdeki açıklamalarında emekli amirallerin Montrö bildirisine destek oldukları ve açıklamalarının bildiriyle benzerlik taşıdığı belirtildi. TESUD yöneticilerinin destek açıklaması üzerine Bakanlık tarafından 8 Nisan’da mülkiye müfettişi ve dernekler denetçileri görevlendirilmişti. İncelemenin tamamlanmasının ardından hazırlanan raporun 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edildiği belirtilen açıklamada, dernek yönetim kurulu başkanı ve diğer yönetim kurulu üyelerinin de Dernekler Kanunu gereğince görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

GÜNDEM Emekli subaylar kınayamadı