Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Tevfik Göksu duyurdu İstanbulda öğrenci ulaşımına yüzde 40lık zam geri alındı
İSTANBUL

Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP yönetimindeki İBB tarafından öğrenci ulaşımına yapılan yüzde 40'lık zammın, Cumhur İttifakı oylarıyla İBB Meclisi'nde geri alındığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tevfik Göksu duyurdu: İstanbulda öğrenci ulaşımına yüzde 40lık zam geri alındı
Arşiv

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam, tüm kesimlerin tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz haftadan itibaren geçerli olan zam ile birlikte tam bilet 7 lira 67 kuruş olmuş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıkmıştı.

Karar sonrası öğrenciler, CHP yönetimindeki İBB'yi hedef alarak çeşitli eylemlerde bulunmuşlardı.

Üniversite öğrencileri İBB önünde 'ulaşım zammı'nı protesto etti
OYNAT 00:57
Üniversite öğrencileri İBB önünde 'ulaşım zammı'nı protesto etti
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakınında toplanan öğrenciler tarafından protesto edildi.

Yapılan yüzde 40 zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den, 602 TL'ye, öğrenci abonmanı 78 TL'den 109 TL'ye, ilk aktarma 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseltildi.

İstanbulluları isyan ettiren zam kararı sonrası bir grup öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı.

AK Parti öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçmiş ve ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması İBB Meclisi'ne teklif sunmuştu.

ÖĞRENCİLERE ZAM KARARI GERİ ÇEKİLDİ

Bugün görüşülen teklif, Cumhur İttifakı oylarıyla geri çekildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize müjde...Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.

Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı
OYNAT 01:51
Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CHP yönetimindeki İBB tarafından öğrenci ulaşımına yapılan yüzde 40'lık zammın, Cumhur İttifakı oylarıyla İBB Meclisi'nde geri alındığını duyurdu.

Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

Marmara Denizi'ne dökülüyor: Mavi ve siyah akıyor.
Antalya açıklarında deprem

Antalya açıklarında deprem

​AFAD depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz

​Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki.

PKK'lı terörist Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye getirildi.

​Yüzde 40'lık zam, Cumhur İttifakı oylarıyla geri çekildi.

​Ukrayna ordusu Rus tanklarını tek tek imha etti.

Bitmeyen 126 yıllık dava

Bitmeyen 126 yıllık dava

​Üç padişah, 12 cumhurbaşkanı 66 hükümet gördü.

Tamamına talip oldu

Tamamına talip oldu

​Elon Musk Twitter için harekete geçti.

​Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar.
Lavrov: Batılı ülkeler Ukrayna krizini bahane ederek Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan etti
Dünya

Lavrov: Batılı ülkeler Ukrayna krizini bahane ederek Rusya’ya karşı hibrit savaş ilan etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna'yı Donbas meselesini güçle çözmeye ittiğini belirterek, "Kiev, Donetsk ve Luhansk'a savaşa hazırlık yapıyordu." dedi. Öte yandan Lavrov, "Batı, Ukrayna krizi bahanesiyle bize karşı hibrit savaş ilan etti. Bu savaş, bilgi alanı dahil çeşitli alanları kapsıyor." açıklamalarında bulundu.
Ukraynalı kadından Emine Erdoğan'a: Türk First Lady thank you
Dünya

Ukraynalı kadından Emine Erdoğan'a: Türk First Lady thank you

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı harekatta 50 gün geride kaldı. Ukrayna’nın Irpin şehrinde gelişmeleri takip eden gazeteci Adem Metan, kentte karşılaştığı Ukraynalı bir kadınla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Ukraynalı kadının kendisine "Türk First Lady thank you." dediğini söyleyen Metan, Emine Erdoğan'ın bölgedeki yetim, kimsesiz çocukların tahliyesinde büyük destek sağladığını ve çok sevildiğini aktardı.
New York'taki metro saldırganını yakalatan Müslüman gençler basına konuştu
Dünya

New York'taki metro saldırganını yakalatan Müslüman gençler basına konuştu

New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı Frank James'i yakalatan Müslüman gençler, tanıklık için polis karakoluna ifade vermeye geldi. Muhammed isimli genç, kuzeni ve arkadaşıyla Manhattan'ın East Willage semtinde James'i gördüklerini ve hemen bir sokak ötedeki polise haber verdiklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyla ilgili "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." demişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.