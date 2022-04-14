Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam, tüm kesimlerin tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz haftadan itibaren geçerli olan zam ile birlikte tam bilet 7 lira 67 kuruş olmuş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıkmıştı.

Karar sonrası öğrenciler, CHP yönetimindeki İBB'yi hedef alarak çeşitli eylemlerde bulunmuşlardı.

OYNAT 00:57 Üniversite öğrencileri İBB önünde 'ulaşım zammı'nı protesto etti İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zamlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yakınında toplanan öğrenciler tarafından protesto edildi.



Yapılan yüzde 40 zamla birlikte tam elektronik bilet ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam abonman 430 TL'den, 602 TL'ye, öğrenci abonmanı 78 TL'den 109 TL'ye, ilk aktarma 3,92 TL'den 5,48 TL'ye yükseltildi.



İstanbulluları isyan ettiren zam kararı sonrası bir grup öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanarak protesto gösterisi yaptı.

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AK Parti öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçmiş ve ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması İBB Meclisi'ne teklif sunmuştu.

ÖĞRENCİLERE ZAM KARARI GERİ ÇEKİLDİ

Bugün görüşülen teklif, Cumhur İttifakı oylarıyla geri çekildi.

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Konuya ilişkin açıklama yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize müjde...Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.