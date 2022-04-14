Tevfik Göksu duyurdu: İstanbul'da öğrenci ulaşımına yüzde 40'lık zam geri alındı

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam, tüm kesimlerin tepkisini çekmişti. Geçtiğimiz haftadan itibaren geçerli olan zam ile birlikte tam bilet 7 lira 67 kuruş olmuş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıkmıştı.
Karar sonrası öğrenciler, CHP yönetimindeki İBB'yi hedef alarak çeşitli eylemlerde bulunmuşlardı.
AK Parti öğrencilerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için harekete geçmiş ve ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması İBB Meclisi'ne teklif sunmuştu.
ÖĞRENCİLERE ZAM KARARI GERİ ÇEKİLDİ
Bugün görüşülen teklif, Cumhur İttifakı oylarıyla geri çekildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "İstanbullu öğrencilerimize müjde...Öğrenci ulaşımına yapılan %40 zammın geri alınarak İETT’nin sübvanse edilmesi teklifimizi İBB CHP ve İYİ Parti Gruplarının "HAYIR" oyuna rağmen İBB Cumhur İttifakı Grupları olarak meclisimizde kabul ettik. Tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." dedi.