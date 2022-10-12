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Tevfik Göksu'nun acı günü

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay (71) dün dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tevfik Göksunun acı günü
Tevfik Göksu'nun acı günü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ablası Emine Dalay (71) vefat etti. Dalay için Esenler Hacı Emsal Avcı Taş Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde Tevfik Göksu ile ağabeyi eski milletvekili Mahmut Göksu taziyeleri kabul etti.

SEVENLERİ KATILDI

Cenazeye, Dalay’ın yakınlarının yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile bazı siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Cenaze namazını kıldıran Mahmut Göksu, yaptığı konuşmada 8 kardeşin en büyüğü ablasının cenazesine katılanlara teşekkür etti. Dalay’ın cenazesi, namazın ardından Yeni Kayabaşı Mezarlığı’na defnedildi.

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