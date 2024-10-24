Tezkere Meclis'ten geçti: Mehmetçik'in Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı

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TBMM Genel Kurulu'nda Mehmetçik'in Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıl daha bulunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 1 yıl daha Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmasıyla ilgili tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda TSK'nın
Orta Afrika Cumhuriyeti
'nde bir yıl daha bulunmasına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
görüşüldü.
Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı.
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