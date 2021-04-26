TGB'den ABD'nin sözde Ermeni soykırımı kararına tepki için konsolosluklar önünde protesto gösterisi ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına tepki için Türkiye Gençlik Birliği tarafından İncirlik Üssü, İstanbul ABD Başkonsolosluğu ve Ankara ABD Büyükelçiliği başta olmak üzere 11 ilde "ABD’nin soykırım yalanına yanıt: İncirlik Üssü kapatılsın" talebiyle protesto gösterisi düzenlenecek.

Haber Merkezi 26 Nisan 2021, 09:55 Son Güncelleme: 26 Nisan 2021, 10:02 Yeni Şafak