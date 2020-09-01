Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP), ‘Türkiye’nin Gençleri Spor Alışkanlıkları’ araştırmasını tamamladı. 15 – 30 yaş aralığında uygulanan anket sonrası spora ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Genç nüfusun eğitimde ve istihdamda olma durumuna göre kotalandırılan örneklemler üzerine anket, 26 şehirde 2500 kişiye uygulandı.

Anket sonuçlarına göre düzenli spor alışkanlığı bulunan gençlerin yüzdelik oranı %22,9 olarak sonuçlandırılırken, spor yapmayan gençlerin sayısı %25,1 çıktı ve gençlerin yarısından fazlası sporu amatör olarak yaptığını ifade etti. Yürüyüş, fitness, futbol ve koşu ise en çok yapılan amatör sporlar arasında yer aldı. Ankete katılan her 4 gençten birinin ise ideal kilosunun üzerinde olduğu saptandı. Müzik sorularında ise gençlerin %81,4’ünün herhangi bir enstrüman kullanamadığı/çalamadığı sonucu ortaya çıktı. %18,6’lık kısım ise yoğun olarak gitar çalabildiğini ifade etti.

GALATASARAY FENERBAHÇE’Yİ GEÇTİ

Gençlerin spora yaklaşımları ise futbol üzerine yoğunlaştı. Gençler en çok futbolu takip ediyor, en çok futbola ilgi duyuyor. Süperlig’te en çok destekledikleri takım ise %32,2’lik oranla Galatasaray ve %23,1’lik oranla Fenerbahçe olarak ifade edildi. Futboldan sonra ise Türkiye’de en çok değer görmesini istedikleri branş Basketbol olarak kaydedildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili sorular ise detaylı olarak incelendi. Gençler Türkiye’de sporun itibarının iyileştirilmesi gerektiğini ve spor alanında yetenekli kişilere desteklerin artırılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Katılımcıları spora en çok teşvik eden kurumlar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Belediyeler olarak saptandı.

SPORDA YENİLİK E-SPOR

Anket sonuçlarına göre online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan e-spor’un katılımcıların %66,5’i tarafından bilinmediği ortaya çıktı. Bilenlerin büyük çoğunluğu ise e-spor’a ilgi duymadığını belirtti. Dijital sporların gelişmesini ise %64,9 oranında olumlu bulduklarını ifade ettiler.

STK’LAR VE SPOR

Gençlerin %30,7’si STK’ların müzik/ses sanatları alanında faaliyet göstermelerini isterken, spor konularında destekleyici faaliyetler yapmasını ve en çok futbol branşında lisanslı etkinlikler yapmasını bekledikleri kaydedildi.

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