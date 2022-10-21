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Thodex'in kurucusu Özer'in duruşması ertelendi

Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 1 Kasım'a ertelendi.

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Haber Merkezi AA
Thodexin kurucusu Özerin duruşması ertelendi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesinde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti. Savunma tarafının avukatının duruşmaya katılmadığı ve duruşmanın ertelenmesini yazılı şekilde talep ettiği ifade edildi. Bunun ardından mahkeme, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi. 10 Ekim'de yapılan duruşma, savunma tarafının dosyaları incelemek için süre talep etmesinin ardından bugüne ertelenmişti.

30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor. Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
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