Threads 29 Nisan'da kapanıyor

İran, bir süredir tehdit ettiği İsrail'i İHA ve seyir füzeleriyle hedef aldı. Yaşanan gelişmenin ardından İsrail'in bu saldırıdan hiç etkilenmemesi, saldırının tüm detaylarının dünya ile paylaşılması ise alay konusu oldu. Mor Komedyen kullanıcı isimli bir Youtuber, İran'ın bu tutumu ile alay ederek sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Video sosyal medyada gündem oldu.