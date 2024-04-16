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Threads 29 Nisan'da kapanıyor

META, X’e (Twitter) rakip olarak çıkardığı Threads’i Türkiye’de 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak kapatıyor. Instagram ile Threads arasındaki veri paylaşımı sebebiyle Rekabet Kurumu tarafından şirket hakkında geçici tedbir kararı alınmıştı.

04:00 - 16/04/2024 Salı
Güncelleme: 02:50 - 16/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın sahibi META, Twitter’a rakip olarak çıkardığı Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacağını duyurdu. META, Rekabet Kurumunun Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı vermesi sonrası Türkiye'de Threads'i 29 Nisan itibarıyla geçici olarak kapatacağını duyurdu. Şirket açıklamasında, kullanıcıların profillerini silebileceği belirtilerek “Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz” denildi.



#Meta
#Threads
#Sosyal medya
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