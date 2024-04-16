Threads 29 Nisan'da kapanıyor

Facebook, Instagram ve Whatsapp’ın sahibi META, Twitter’a rakip olarak çıkardığı Threads’i Türkiye’de geçici olarak kapatacağını duyurdu. META, Rekabet Kurumunun Threads ile Instagram arasında veri paylaşımını yasaklayan geçici bir tedbir kararı vermesi sonrası Türkiye'de Threads'i 29 Nisan itibarıyla geçici olarak kapatacağını duyurdu. Şirket açıklamasında, kullanıcıların profillerini silebileceği belirtilerek “Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye’deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz” denildi.
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2 saat önce