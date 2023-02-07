THY 850 ton insani yardım ve 12 bin 839 arama-kurtarma ekibini deprem bölgesine ulaştırdı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ildeki depremzedeler için devletin birçok kurumu mal ve can kaybı yaşayan vatandaşlar adına yardım seferberliği başlattı. Türk Hava Yolları’ndan (THY) yapılan açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşların 13 Şubat’a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL’ye sabitlendiği duyuruldu. İşte detaylar.