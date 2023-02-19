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THY deprem bölgesinden 256 bin 754 kişiyi tahliye etti

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 ilde tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları, afet bölgesinden 256 bin 754 bin kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.

10:33 . 19/02/2023 Pazar
AA
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen bölgeye yapılan tahliye ve kargo uçuşlarına ait bilgileri paylaştı.

Ekşi,
"Şimdiye kadar deprem ile ilgili 1516 gidiş-dönüş seferi (3 bin 32 uçuş) yaptık. 265 bin 754 vatandaşımızı tahliye ettik. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton yardım malzemesini taşıdık."
ifadelerini kullandı.

Artçı deprem sonrası panikle kaldıkları yurtları boşalttılar
Artçı deprem sonrası panikle kaldıkları yurtları boşalttılar

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Niğde'de de hissedildi. Depremi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs yerleşkesi Fadime Ana kız öğrenci yurdunda kalan depremzedeler de hissetti. Kahramanmaraş depreminden sonra geldikleri Niğde'de yurtlara yerleştirilen depremzedeler, binanın sağlanması üzerine kendilerini panikle dışarı attı. Bu sırada yurdun hoparlörlerinden asansörleri kullanmamaları ve sakin olmaları yönünde çağrılar yapıldı. Bir süre yurdun bahçesinde bekleyen depremzedeler daha sonra odalarına döndü. Bir süre yurdun bahçesinde bekleyen depremzedelerden bir kısmı daha sonra odalarına dönerken, bir kısmı da araçlarında beklemeye başladı.


#(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi
#Kahramanmaraş merkezli depremler
#Türk Hava Yolları (THY)
18 dakika önce
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THY deprem bölgesinden 256 bin 754 kişiyi tahliye etti
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