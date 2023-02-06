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THY deprem bölgesine uçuşun devam ettiğini duydu: Sadece insani yardım ve arama kurtarma ekipleri için kullanılabilecek

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
19:32 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Arşiv.

Arşiv.

THY, Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuş operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu
,
Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini belirtti.

Deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferlerinin ise kesintisiz devam ettiğini bildiren Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası devletimizin tüm birimleriyle, milletimiz için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımını sağlamak üzere Adana, Elazığ ve Diyarbakır havalimanlarında operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarını sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere kolay ulaşımı için değerlendiriyoruz. Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatılmıştır.



#THY
#Deprem
#Kahramanmaraş
#Hatay
#Adıyaman
#Gaziantep
#Malatya
1 saat önce
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THY deprem bölgesine uçuşun devam ettiğini duydu: Sadece insani yardım ve arama kurtarma ekipleri için kullanılabilecek
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