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THY zamanında kalkış oranını açıkladı

THY zamanında kalkış oranını açıkladı

12:3026/03/2025, Çarşamba
DHA
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

Türk Hava Yolları (THY) yıl başından itibaren alınan verilere göre zamanında kalkış oranı yüzde 84,7'e ulaştı.

Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı itibarıyla elde edilen verilere göre zamanında kalkış oranını yüzde 84,7'ye çıkardı.


Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi,
"Zamanında kalkıyoruz. Yıl başından itibaren zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7'e ulaştı. İstanbul kalkışlı seferlerimizde bu oran yüzde 88,1; Maşallah diyoruz. Ekiplerimize bu başarı için tebrik ve teşekkür ediyorum"
paylaşımında bulundu.




#Türk Hava Yolları (THY)
#EKONOMİ
#Bilal Ekşi

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