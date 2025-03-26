THY zamanında kalkış oranını açıkladı

"Zamanında kalkıyoruz. Yıl başından itibaren zamanında kalkış puanımız yüzde 84,7'e ulaştı. İstanbul kalkışlı seferlerimizde bu oran yüzde 88,1; Maşallah diyoruz. Ekiplerimize bu başarı için tebrik ve teşekkür ediyorum"