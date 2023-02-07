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THY'den deprem bölgesine giden uçaklara ilişkin uyarı

Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabı üzerinden, yardım amaçlı olarak deprem bölgesine giden uçaklar konusunda yapılan sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

09:28 . 7/02/2023 Salı
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

THY, deprem bölgesine giden uçaklara ilişkin açıklamada bulundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda,
"Vatandaşlarımızın dikkatine; Sosyal mecralarda ve WhatsApp gruplarında markamıza yönelik asılsız içerikler paylaşıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın resmi hesaplarımız dışında paylaşılan bilgilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
ifadesi kullanıldı.



#sosyal medya
#Türk Hava Yolları (THY)
#deprem
1 saat önce
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THY'den deprem bölgesine giden uçaklara ilişkin uyarı
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