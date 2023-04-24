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Gündem

THY'den günlük uçuş ve yolcu rekoru

Türk Hava Yolları dün gerçekleştirilen sefer ile bir günde rekor kırılan yolcu sayısını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

17:45 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY), dün gerçekleştirilen 1653 sefer ve taşınan 278 bin 299 yolcu ile bir günde taşınan yolcu rekorunun kırıldığını duyurdu.


THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,
"Gururla yükseltiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı hatlarımızda bir günde gerçekleşen uçuş ve taşınan yolcu sayısıyla 90 yıllık tarihimize yeni bir rekor ekledik. Gökyüzündeki en yoğun günümüzde misafirimiz olan tüm yolcularımıza teşekkür ederiz."
ifadelerine yer verildi.

THY'nin söz konusu paylaşımında, "Rekorlarla yükseliyoruz" notuyla yer alan görselde, 23 Nisan Pazar günü 1653 uçuşla 278 bin 299 yolcunun taşındığı aktarıldı.


#Türk Hava Yolları
#Uçuş
#Yolcu
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