THY'den günlük uçuş ve yolcu rekoru

"Gururla yükseltiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı hatlarımızda bir günde gerçekleşen uçuş ve taşınan yolcu sayısıyla 90 yıllık tarihimize yeni bir rekor ekledik. Gökyüzündeki en yoğun günümüzde misafirimiz olan tüm yolcularımıza teşekkür ederiz."