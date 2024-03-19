THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Melbourne şehrine ilk uçuşunu gerçekleştirdi. İstanbul Havalimanı'ndan Singapur aktarmalı olarak gerçekleşen Uçuş öncesi gazetecilere açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 6. kıtaya ilk seferi başlatmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu uçuşu çok önemsediklerine dikkati çeken Bolat, "Çok yakında belki de Sidney'i de açabiliriz. O konudaki görüşmelerimiz devam ediyor. Uçak müsaitliğine göre belki de bu yıl bitmeden Sidney'e uçabiliriz." dedi.