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THY'den indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolculara yurt içi seyahatlerde yüzde 25 indirim sağlayacak.

13:27 - 19/03/2024 Salı
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Türk Hava Yolları (THY), 65 yaş ve üzeri yolculara yurt içi seyahatlerinde yüzde 25 indirim imkanı sağlıyor.


16 Nisan 2024 tarihine kadar kampanya devam edecek.


Biletlerin satış dönemi 18 Mart 2024 - 16 Nisan 2024 olarak belirlendi.




#Türk Hava Yolları (THY)
#indirim
#bilet
26 dakika önce
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