Gündem THYyi yasa boğan ölüm Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti
İSTANBUL

THY'yi yasa boğan ölüm: Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) filosunda pilot olarak görev yapan 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. THY'yi yasa boğan genç pilotun ölümü ile ilgili, polis soruşturma başlattı.

Haber Merkezi DHA
THYyi yasa boğan ölüm: Genç pilot balkondan düşerek hayatını kaybetti
32 yaşındaki Kutay Bayraktar Beyoğlu'nda oturduğu evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

THY'nin Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olan Kutay Bayraktar'ın hayatını kaybettiği olay, dün sabah saatlerinde Beyoğlu Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta oturduğu apartman dairesinde yaşandı. Saat 08.00 sıralarında apartman görevlisi, bahçede Bayraktar'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Savcının yaptığı ilk incelemede, genç pilotun yüksekten düşmeye bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Kutay Bayraktar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis yaptığı incelemede, olayın yaşandığı gece evde bulunan Bayraktar'ın kız arkadaşının da ifadesine başvuruldu. Kız arkadaşı, bir süre beraber evde bulunduklarını, Kutay'ın alkol aldığını ve saat 04.00 sıralarında kendisinin evden ayrıldığını ifade etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA

THY'DE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Öte yandan genç pilotun ölüm haberi THY'deki mesai arkadaşları arasında da büyük üzüntü oluşturdu. 2016 yılında THY Uçuş Akademisi'nden mezun olan Kutay Bayraktar, 2018'den beri Boeing-737 filosunda yardımcı pilot olarak çalışıyordu.

Bayraktar'ın cenazesi, bugün Çanakkale Merkez Mecidiye Camii'nde ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

DHA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: Bugün itibariyle başlıyor
EKONOMİ
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: Bugün itibariyle başlıyor

THY’den 15 ayın rekoru: Güzel günlere daha güçlü uçuyoruz
EKONOMİ
THY’den 15 ayın rekoru: Güzel günlere daha güçlü uçuyoruz

THY duyurdu: Bu 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlere 14 gün karantina
EKONOMİ
THY duyurdu: Bu 8 ülkeden Türkiye'ye gelenlere 14 gün karantina
Abone Ol Google News
Bugün faaliyete başlıyor

Bugün faaliyete başlıyor

​Günlük doğal gazın yüzde 8,2'sini karşılayacak.
Düğün yolunda feci kaza

Düğün yolunda feci kaza

Park halindeki kamyona çarptı: Ü​ç kişi hayatı kaybetti
Darbenin derneğini kurdular

​Kılıçdaroğlu'nun dostları sahaya indi.

​Kanada'nın kirli tarihi ortalığa saçıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ​İYİ Parti'ye başörtüsü tepkisi.

Aziz Yıldırım Ali Koç'u ağır sözlerle eleştirdi.

​TURKOVAC için 5 ülke gönüllü oldu.

​Ekonomik destek 141 milyarı aştı.
Antalya'ya<br>direkt uçacak

Antalya'ya
direkt uçacak

​Rusya'dan sonra bir güzel haber daha geldi.
AK Partili<br>vekilin acı günü<br>

AK Partili
vekilin acı günü

​Kazada biri bebek iki kişi hayatını kaybetti.
'Şoför arkadaş<br>yolu şaşırmış'

'Şoför arkadaş
yolu şaşırmış'

​E-5'te şaşırtan görüntü: Dev makara köprüye takıldı
İzmir'de kan donduran olay

İzmir'de kan donduran olay

Annesini öldürüp çuval içinde balkona koydu, üç gün sakladı.
Saldırılara karşı <br>birlikte duralım

Saldırılara karşı
birlikte duralım

​Diyanet'ten 174 ülkeye Kudüs mektubu.
O sözü<br>hanginiz verdi

O sözü
hanginiz verdi

​Kılıçdaroğlu'nun ilginç açıklamalarının arkasındaki gizem devam ediyor.
FETÖ’yü güçlendiren darbe

FETÖ’yü güçlendiren darbe

​Dindarlara hayat hakkı tanımayan 28 Şubat, terör örgütünü güçlendirdi.
Ülkemizin iyiliği<br> için destekliyoruz

Ülkemizin iyiliği
için destekliyoruz

​Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilkinin temeli yarın atılıyor.
Kılıçdaroğlu'nun dostları sahaya indi: Darbenin derneğini kurdular
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun dostları sahaya indi: Darbenin derneğini kurdular

Sandık dışı iktidar arayışında olan CHP, FETÖ ve ABD’li Neoconlar Washington’da bir araya gelip dernek kurdu. “Türk Demokrasi Projesi” isimli dernek ilan edilir edilmez hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu da CHP’nin eş zamanlı olarak İstanbul’da düzenlediği ‘Demokrasi Şenliği’nde “Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi dostlarımızla beraber getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Yunus'un dizeleri birlik çağrısıdır
Hayat

Yunus'un dizeleri birlik çağrısıdır

2021 yılı, vefatının 700. yılı olması sebebiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından “Yunus Emre Yılı” olarak ilan edildi. Kullandığı duru Türkçesi ve ilahi aşkıyla çağları aşan mesajları bugün hala insanlığı etkiliyor. Biz de Yunus Emre'yi Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Hikmet Atik Hoca'dan dinledik.
Yeni bir yatırıma ‘kanat’landı
Ekonomi

Yeni bir yatırıma ‘kanat’landı

İzmir’in ardından Kahramanmaraş’a yatırım kararı alan Lezita, iki tesisle bin çiftçi aileyi üretim sürecine dahil ederek bölgesel kalkınmayı destekleyecek. Genel Müdür Mesut Ergül, “Üreticinin yem, veteriner ihtiyacını da karşılayacağız” dedi. Beyaz et üreticisi Lezita, Kahramanmaraş’a 130 milyon Euro yatırımla yeni fabrika kuracak. 2022’nin ilk çeyreğinde temeli atılacak tesiste bütün ve parça piliç ile şarküteri ürünleri üretilecek. 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanırken, iki tesiste toplam çalışan 7 bini bulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.