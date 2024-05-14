Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Bakanlığının her yıl gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin 16 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı "Trade Winds Europe/Eurasia" forumunda yaptığı konuşmada, ABD hükumetinin en prestijli ticaret platformu olan Trade Winds'in, 2008 yılında İstanbul'da başlatıldığını anımsattı.
"ABD, Türkiye'nin en büyük ikinci ihracat pazarı haline geldi"
Bolat, tıpkı ticaret gibi, yatırımların da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemli bir unsuru haline geldiğini dile getirerek, yatırım akışının, her iki yönde de oldukça canlı olduğunu ve daha da önemlisi karşılıklı yatırımın farklı sektörlere yönelerek çeşitlendiğini dile getirdi.
Son yirmi yılı aşkın bir süre içinde istikrarlı şekilde uygulanan proaktif politikalar sayesinde, 2002 ile 2024 yılları arasında Türkiye'deki toplam yabancı yatırımların 265 milyar dolara ulaştığını bildiren Bolat, bu dönem zarfında, ABD firmalarının artan bir şekilde Türkiye'yi bir üretim ve ihracat üssü olarak konumlandırdıklarını dile getirdi.
"ABD kaynaklı yabancı yatırımların tutarı 15 milyar dolara ulaştı"
"Türkiye dünyanın en büyük 11. ekonomisi"
Bakan Bolat, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin verileri de paylaştı.
Bolat, IMF verilerine göre, satın alma gücü paritesi kapsamında Türkiye'nin, artık dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduğunu dile getirerek geçen yıl 355 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatının 2002 yılına göre 7 kat büyüdüğünü anımsattı.