Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi

"Türkiye'nin, ikinci defa bu etkinlik için ev sahibi olarak seçilmesi, ABD hükümetinin ve firmalarının Türkiye'nin Amerikalı firma ve yatırımcıları için öneminin farkında olduklarını açıkça göstermektedir. Bu durum, Türkiye'nin Avrupa ve Avrasya'daki pazarlara ulaşmak açısından uluslararası ticaret ve yatırım merkezi olarak konumlandığını da göstermektedir. Bu etkinlik ayrıca Türk ve ABD hükümetlerinin birlikte çalışmak ve ikili ticaret ve karşılıklı yatırımları artırmak konusunda birlikte yol almak yönündeki kararlılıklarının da bir başka kanıtıdır."