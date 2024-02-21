Ticaret Bakanımız Sn. @omerbolatTR ve Türk Hava Yolları YK Başkanımız Sn. Ahmet Bolat’ın vefat eden kıymetli babası Şevki Bolat amcamıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Başta ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun.