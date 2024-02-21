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Bakan Bolat'ın babası Şevki Bolat Hakk'ın rahmetine kavuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın babası Şevki Bolat, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhum Bolat'ın cenazesi 22 Şubat'ta öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nden kaldırılacak.

Semih Bozkuş
20:52 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 21:46 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası vefat etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın babası vefat etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve ailesinin acı günü.

Bakan Bolat, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve iş adamı Hayri Bolat'ın babası Şevki Bolat, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Şevki Bolat'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Merhum Bolat'ın cenazesi 22 Şubat'ta öğlen namazına müteakiben Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nden kaldırılacak.

Bakanlardan taziye mesajları

Şevki Bolat'ın vefatı sonrası Bakanlar da taziye mesajlarını paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Merhum Bolat'ın vefat haberini alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Mesajında Bolat ailesine baş sağlığında bulunan Bakan Göktaş, merhum Şevki Bolat'a da Allah'tan rahmet diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Şevki Bolat'ın vefatı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da taziye mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç, merhum Bolat'a Allah'tan rahmet; Bakan Bolat ve ailesine de bağ sağlığı diledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Şevki Bolat'ın vefatı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Merhum Bolat'ın vefatını teessürle öğrendiğini ifade eden Bakan Tekin, Bakan Ömer Bolat ve THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'a baş sağlığı diledi.

Merhuma Allah'tan rahmet dileyen Tekin, "Mekânı cennet olsun inşallah." dedi.

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#Hayri Bolat
#Vefat
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