Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan TVNET'te önemli açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat TVNET canlı yayınında Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretine değine Bolat
"Türkiye olarak Macaristan'ın dost yaklaşımını karşılıksız bırakmadık. Her alanda ilişkilerimizi derinleştirme çabası içerisindeyiz. Avrupa Birliği'ne yaptığımız ticarette Macaristan önemli bir geçiş ülkesi. Macaristan ile bu yılı 4 milyar dolar ile kapatmayı planlıyoruz. Enerji alanında Türkiye'nin artık bir doğalgaz merkezi olması hasebiyle Macaristan'a bizim doğalgaz ihracatımız başladı. Bunu daha fazla artırmak istiyoruz."
dedi.
İşte Bolat'ın açıklamaları;
“6 ay ve 6 bin kilometre” düzenlemesinde 600 bin gizlenmiş araç ortaya çıktı.
Fahiş fiyatlarla mücadele
Çalışmalar neticesinde 15 bin 267 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Toplamda 567 milyon TL ceza kesildi.
Fiyat etiketi uygulaması 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.
Reklam ve Haksız Ticari Uygulama denetimleri
2023 yılı denetimlerinde 662 milyon 501 bin TL idari para cezası uygulandı.