Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan TVNET'te önemli açıklamalar

"Türkiye olarak Macaristan'ın dost yaklaşımını karşılıksız bırakmadık. Her alanda ilişkilerimizi derinleştirme çabası içerisindeyiz. Avrupa Birliği'ne yaptığımız ticarette Macaristan önemli bir geçiş ülkesi. Macaristan ile bu yılı 4 milyar dolar ile kapatmayı planlıyoruz. Enerji alanında Türkiye'nin artık bir doğalgaz merkezi olması hasebiyle Macaristan'a bizim doğalgaz ihracatımız başladı. Bunu daha fazla artırmak istiyoruz."