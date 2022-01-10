Ticaret Bakanlığı 2021'de 10 bin kişiye dış ticaret eğitimi verdi

2021 yılında 71 ilde, 21 iş birliği kuruluşuyla 59 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenleyen Ticaret Bakanlığı, 10 bini aşkın katılımcıya dış ticarete ilişkin konularda eğitim hizmeti verdi.

Kovid-19 salgınına kadar yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlere, salgınla birlikte çevrim içi devam edildi.

Bakanlık, mevcut ihracatçılara yeni kapılar açan ve hiç ihracat yapmamış işletmelere ihracat bilinci aşılayan dış ticaret eğitimlerine bu yıl da devam edecek.

İlk eğitim 26 Ocak'ta

Bu yılki ilk toplantı Bakanlık, TOBB, TİM ve OSBÜK koordinasyonunda, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Bakanlık, Türkiye genelinde 112 il ve ilçe merkezinde dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlenmesi konusunda ulaşan talepleri değerlendirerek 50 dış ticaret bilgilendirme semineri yapmayı planlıyor.

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Eğitimlere ocak-haziran döneminde çevrim içi olarak devam edilecek. Bu yılın ikinci yarısında ise gelişmelere göre seminerler yüz yüze ya da çevrim içi yapılacak.

39 bin ihracatçıya ulaşıldı

Ticaret Bakanlığı 10 yılda 641 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenledi. Böylece, 2011-2021 döneminde Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar düzenlenen 641 seminerle yaklaşık 39 bin ihracatçıya ulaştı.

Dış ticaret bilgilendirme seminerleri, bu alanda donanımlı insan gücünün geliştirilmesi, ihracatçı sayısının ve mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması için 81 ilde il merkezlerinin yanı sıra ilçe merkezlerinde düzenleniyor.

Fiziki ya da çevrim içi olarak gerçekleştirilen dış ticaret bilgilendirme seminerleri, mevcut ihracatçıların faaliyetlerinin geliştirilmesinde, henüz başka ülkelere ürün satamamış işletmelerin de dış pazarların kapılarını aralamalarında önemli rol üstleniyor.

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Seminerlerle, ihracatçıların yoğun bulunduğu il ve ilçe merkezlerine kadar ulaşılarak, dış ticaretin inceliklerinin yanı sıra sorunlarına yönelik pratik çözümler sunuluyor.

Seminerlere, Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi kapsamında ülke sunumları da eklendi.

FOTOĞRAF 8 MKK açıklamasında görüşlerine yer verilen MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, \"Kardeş ülke Azerbaycan Milli Depozit Merkezi'nin müşterilerinin Türkiye'de Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) işlemi yapmaları çok daha kolay hale gelmiştir.\" ifadelerini kullandı. 2020 yılı temmuz ayında ilettiği resmi başvurusu ile kuruluşlarının ilk yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) üyesi olan Euroclear'ın, yabancı müşterileri için omnibus hesap üzerinden saklama hizmeti vermeye başladığını aktaran Arıkan, şunları kaydetti: \"Euroclear'ın ardından, Azerbaycan merkezi saklama kuruluşu MDM de MKK üyelik sürecini tamamlayarak kuruluşumuzun ikinci YMSK üyesi olmuştur. Bu iş birliğiyle Azeri yatırım kuruluşlarına ve Azeri yatırımcılara omnibus hesap üzerinden Türk lirası, ABD doları, avro ve altın cinsi DİBS işlemlerini gerçekleştirme ve uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme imkanı sunulurken, iki ülke sermaye piyasalarının geliştirilmesi çerçevesinde de yeni bir adım atılmıştır. Bu kapsamda MKK ve MDM arasındaki yakın iletişim ve çalışma daha da kuvvetlendirilirken, Azeri yatırımcıların yerel devlet tahvili piyasamıza daha önce olmadığı kadar rahat erişebilmelerine olanak sağlayacak bir bağlantı kurulmuştur. Oluşturduğu yeni bağlantılar ile MKK, sermaye piyasalarının önemli bir aktörü olarak, merkezi saklama, finansal veri depolama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetleri ile kamuyu aydınlatma faaliyetlerini güvenilir, etkin ve şeffaf bir şekilde yürütme, veri ve teknoloji ürünlerini ulusal ve uluslararası piyasalara sunma vizyonu doğrultusunda global piyasalardaki hizmet ağını daha da genişleterek uluslararası rekabet gücünü daha da pekiştirdi.\" \"TÜRKİYE'DE DAHA KOLAY İŞLEM YAPABİLMELERİ SAĞLANMIŞTIR\"<br>Arıkan, 2020'de gerçekleştirilen ilk YMSK üyeliği ve buna bağlı olarak açılan ilk omnibus hesapta işlemlerin başlamasıyla, 30 trilyon avronun üzerinde saklama büyüklüğüyle dünyanın en büyük yabancı MSK'sı olan Euroclear'ın, MKK ile doğrudan bağlantı kurduğunu belirterek, \"Euroclear, yabancı müşterilerine sermaye piyasalarımıza doğrudan erişim imkanı sunmaya başlamıştır. Bugün gelinen noktada ise MDM ile kurulan üyelik ilişkisi ve doğrudan bağlantı ile DİBS piyasalarımız Azeri yatırımcıların da doğrudan erişimine daha elverişli hale getirilmiş, omnibus hesap üzerinden Türkiye'de daha da kolay işlem yapabilmeleri sağlanmıştır.\" değerlendirmesinde bulundu. Bu iş birliğinin avantajları olduğunu belirten Arıkan, şu ifadeleri kullandı:<br>\"MKK sistemlerinde sağlanan bu yapı sayesinde, yabancı yatırımcılar Türkiye'deki yatırım kuruluşlarında veya saklama bankalarında yatırım hesapları bulunmasa da, YMSK'ların MKK'da açtıkları omnibus hesapları üzerinden Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi DİBS'lerle kira sertifikalarını alıp satabilir duruma gelmişlerdir. Bununla birlikte özellikle Euroclear tarafından sağlanan saklama hizmeti ile ülkemizde ihraç edilen DİBS'lerin uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti de artırıldı. MKK, YMSK'lar ile kurduğu doğrudan bağlantılar ile henüz ülkemize yatırım yapmamış yabancı yatırımcıların da borçlanma araçları piyasalarımıza çekilebilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda menkul kıymetlerimizin uluslararası fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek oranlarda tutulmasının önünün açılmasına ve bu sayede de para birimimize olan talebin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda MKK, yerli ve milli teknoloji ihracı kapsamında yabancı finansal altyapı kuruluşları ve muadil kurumları ile yürüttüğü çalışmaları sürdürürken, YMSK'lar ile doğrudan bağlantı ve üyelik ilişkisi kurma amacıyla yürüttüğü ikili ilişkilerini 2022 yılında da sürdürecektir.\" Türkiye'den TL'ye talebi artıracak hamle Türkiye'den TL'ye talebi artıracak hamle: Kardeş ülke üyeliğini tamamladı Azerbaycan Milli Depozit Merkezi (MDM), Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) üyeliğini tamamladı. MKK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan 'MKK, YMSK'lar ile kurduğu doğrudan bağlantılar ile henüz ülkemize yatırım yapmamış yabancı yatırımcıların da borçlanma araçları piyasalarımıza çekilebilmesini amaçlıyor. Aynı zamanda menkul kıymetlerimizin uluslararası fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek oranlarda tutulmasının önünün açılmasına ve bu sayede de para birimimize olan talebin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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