Ticaret Bakanlığı İsrail ile ticaretin arttığı iddialarına yanıt verdi: Gerçeği yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığı, faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracatta 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.