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Ticaret Bakanlığı İsrail ile ticaretin arttığı iddialarına yanıt verdi: Gerçeği yansıtmıyor

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı yayın organlarında iddia edilen İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "İsrail ile ticaret; İsrail'in Yahudi bölgesine giden ticaret değildir. İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir. Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor." denildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
17:35 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığından İsrail ile ihracatın arttığı yönündeki iddialar üzerine açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "
Bazı yayın organlarında iddia edilen İsrail'le ihracatın arttığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İsrail ile ticaret; İsrail'in Yahudi bölgesine giden ticaret değildir. İsrail'de vatandaş olan 2,2 milyon Filistinliler ile İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'ye de giden ticarettir.
" denildi.

"İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor"

Açıklamada,
"Filistin topraklarında 8 milyon Filistinli Arap yaşamaktadır. İsrail topraklarında 7,2 milyon Yahudi yaşamaktadır. Filistin bölgesine giden bütün mallar İsrail adıyla İsrail gümrüklerinden ve limanlarından geçmek zorunda kalıyor."
ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya şöyle devam edildi:

7 Ekim-31 Aralık 2022 tarih aralığında gerçekleşen genel ticaret toplamı: 2 milyar 320 milyon dolar

7 Ekim-31 Aralık 2023 tarih aralığında gerçekleşen genel ticaret toplamı: 1 milyar 280 milyon dolar.

#Ticaret Bakanlığı
#İsrail
#Filistin
#Gazze
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