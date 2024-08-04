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Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermiyor: Sınır kapısında 2,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da, pudraya emdirilmiş 2 ton 200 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

15:56 - 4/08/2024 Pazar
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan risk analizi ile hedefleme çalışmaları kapsamında İran'dan Türkiye'ye gelen TIR, yakın takibe alındı.


TIR'da yapılan denetim ve kontroller sonucunda, pudra cinsi yükten alınan numunelerin testleri sonucunda toz formda bulunan yasal yükün metamfetamin içerdiği tespit edildi.


Yeni bir rekora imza atan ekipler, 2 ton 200 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



#Gümrük Muhafaza ekipleri
#Ticaret Bakanlığı
#Narkotik
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