Ticaret Bakanlığı zehir tacirlerine geçit vermiyor: Sınır kapısında 2,2 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden 40 e-ticaret firmasına 2024 yılının ilk yarısında 230 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada; "İnceleme raporlarına ek olarak 7 adet soruşturma raporu hazırlanarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal ettirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesine için Bakanlığımızca 6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.