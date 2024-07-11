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Ticareti yasak hayvan türlerini internetten satmaya çalışanlara ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ticareti yasaklanan hayvan türlerinin internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen kişilere toplam 230 bin lira para cezası uyguladı.

11:50 - 11/07/2024 Perşembe
AA
​​​​​​​Biyokaçakçılıkla mücadele sürüyor.
​​​​​​​Biyokaçakçılıkla mücadele sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.


230 bin lira para cezası uygulandı

​​​​​​​Biyokaçakçılıkla mücadeleyi sadece sahada değil sanal ortamda da sürdürdüklerini belirten Çokçetin,
"Yemen bukalemunu, kuzgun, peçeli baykuş, piton gibi ticareti yasaklanan türlerin satışını yaptığı Müdürlüğümüzce tespit edilen kişilere toplamda 230 bin lira para cezası uygulanmıştır"
ifadesini kullandı.



#Biyokaçakçılık
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Doğa Koruma ve Milli Parklar
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