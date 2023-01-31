TİHEK Başkanı Avrupa'daki İslamofobi tehlikesine dikkat çekti: Hiçbir şekilde ifade özgürlüğü kapsamına girmez

"İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi bir suç fiili olarak değerlendirilmeli. Bu eylemler, oradaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerimizin önünde gerçekleşiyor. Bu provokatif eylemin temel amacı, Avrupa'da bulunan Müslüman topluluklara yönelik nefret ve şiddetin artırılması olarak karşımıza çıkıyor. Bunun aslında ulusal hukuk sistemlerinde de korunmadığını, güvence altına alınmadığını görüyoruz. Müslümanlara karşı gerçekleşen eylemlerde, suç fiillerinin önlenmesine ilişkin hem BM'nin hem Avrupa Konseyinin bu noktadaki kararlarına, yönergelerine rağmen herhangi bir önleyici tedbir alınmamıştır. Bu da Avrupa'nın sahip olduğu, biriktirmiş olduğu ve insanlık tarihine mal olan insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin bütün müktesebatın tahribi anlamına geliyor."