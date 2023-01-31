TİHEK Başkanı Avrupa'daki İslamofobi tehlikesine dikkat çekti: Hiçbir şekilde ifade özgürlüğü kapsamına girmez

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TİHEK Başkanı Kılıç
TİHEK Başkanı Kılıç, yaptığı açıklamada son dönemde dünya kamuoyunun da dikkatini çeken Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin başta İsveç olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yaşandığını hatırlattı. Yaşananların bir hak konusu olmanın ötesinde aslında bir nefret söylemi ve buna dayalı bir eylem olduğuna işaret eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
Muharrem Kılıç, insan haklarının ve özgürlüklerinin herhangi bir ihlal söz konusu olmadan güvence altına alınmasının önemine dikkati çekti.
Bunun en önemli güvencesinin anayasalar olduğunu dile getiren Kılıç, "100'üncü yıl perspektifi doğrultusunda biz de özellikle hak temelli anayasacılığın yeni bir anayasayla tahkim edilmesi yönlü kararlılığımızı kurum olarak hem kamuoyuna paylaştık hem de ilgili mercilere bu noktadaki perspektifimizi ileten mektuplarımız oldu. Önümüzdeki yüzyıl perspektifinde bunun güçlendirilmesi adına yeni bir hak temelli anayasanın yapılması umudunu kurumsal olarak taşıyoruz." dedi.