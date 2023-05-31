TİHEK'ten şarkıcı Gülşen'e para cezası

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle uzun süre gündem olan şarkıcı hakkında dava sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Açılan davanın ardından tutuklanan Gülşen, kısa süre kaldığı cezaevinden çıktı. Yurt dışı yasağının da kaldırılmasıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya geçti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu konuya ilişkin yeni bir kararı duyurdu.

Kurul'a başvuruldu

TİHEK'in kararına göre, 3 imam hatip liseli Nisan 2022'deki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözler sarf eden ve hakkında yasal işlem başlatılan Çolakoğlu'nun "ayrımcılık yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle Kurul'a başvurdu. Başvurular kapsamında görüşü sorulan Çolakoğlu'nun avukatı, müvekkilinin, halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de müvekkilinin özür dilediğini bildirdi.

Sözlerini şakalaşma olarak ifade etti

Görüşte, Gülşen Çolakoğlu'nun, konserde, ekibinden kendisini seyircilerin arasında omuzlarda taşımalarını istediğini, ekipteki arkadaşlarından birinin "Seni imam taşısın." şeklinde cevap vermesi üzerine de anlık refleksle ekipteki lakabı "imam" olan arkadaşına yönelik "şakalaşma" mahiyetinde sözler kullandığı belirtildi.

Her bir başvurucu yönünden 50'şer bin lira idari para cezası

Başvurucuların konserdeki bu şakalaşmanın muhatabı olmadığı savunulan görüşte, başvuruların reddine karar verilmesi istendi. Başvuruyu inceleyen TİHEK, "ayrımcılık yasağının ihlal" edildiğine hükmetti ve her bir başvurucu yönünden Çolakoğlu'na 50'şer bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi

Kararın gerekçesinden şunlara yer yerildi: TİHEK'in kararında, Anayasa'nın 10'uncu maddesine göre herkesin kanun önünde eşit olduğu, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde de din ve vicdan hürriyetinin güvence altına alındığı ifade edildi. 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'na göre ayrımcılığın her türlüsünün yasak olduğuna işaret edilen kararda, eğitim temelinde de ayrımcılık yapmanın bu yasağın ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Başvuruya konu sözlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilen kararda, "Demokratik ve laik devletin temel amaçlarından biri, toplumsal çeşitliliği koruyarak, bireylerin sahip oldukları inançlarıyla barış içinde bir arada yaşayabilecekleri siyasal düzenleri inşa etmektir." denildi.







