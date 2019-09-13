Gündem TİM Başkanı Gülle Faizlerdeki düşüş finansman konusunu çözecek
GAZİANTEP

TİM Başkanı Gülle'den faiz indirimi yorumu

TİM Başkanı Gülle: Faizlerdeki düşüş finansman konusunu çözecek

TİM Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu İhracatçı Birliklerince Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuştu. Faiz oranlarındaki düşüşe değinen Gülle, ''Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz. Finansmana eriştikten sonra ertelediğimiz yatırımları ve büyük kapasite artışlarını birlikte yakalayacağız'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TİM Başkanı Gülle, faiz indirimine ilişkin konuştu.
TİM Başkanı Gülle, faiz indirimine ilişkin konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz." dedi.

Gülle, Güneydoğu İhracatçı Birliklerince (GAİB) Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen "İhracatın Yıldızları" ödül törenindeki konuşmasında, ülke için istihdam, katma değer ve döviz girdisi sağlayan iş adamlarına ne kadar teşekkür edilse az olacağını dile getirdi.

Özellikle geçen yıl ağustos ve eylülde yapılan saldırılara karşı ihracatçıların duruşunun her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Gülle, dünyada küresel ticaret üzerinde pek çok baskı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

  • "Ticaretimizi engelleyen pek çok faktör var. 'Bunlardan etkilenmiyoruz.' demek mümkün değil. Mesela geçen seneki sorunlar kapsamında ihracatımızın yıldızı çeliğe ABD tarafından uygulanan dampingler, Irak’taki sorunlar, yaşanan sorunlardan bazılarıydı. O dönemdeki birçok sorunu incelediğimizde 16 milyar dolarlık ihracatı yapamamış görünüyoruz. 3 milyar dolarlık parite farkı gerçekleşti. Tüm bunları absorbe ederek ihracatçımız yine rekorlar kırdı. O yüzden hepiniz çok büyük alkışı ve takdiri hak ediyorsunuz."

Bu fırsatlar iyi değerlendirilirse 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşılır

Geçtiğimiz günlerde ABD ile yapılan ticari anlaşmanın pek çok sektör için fırsatlar barındırdığına işaret eden Gülle, bu fırsatların iyi değerlendirilerek 2023 hedeflerine hızla ilerlenebileceğini, bu fırsatlar sayesinde dünyadaki tüm negatifliklerin ortadan kaldırılabileceğini kaydetti.

İhracatçıların finansman konusunda bazı sorunlarının olduğunu anımsatan Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz. Finansmana eriştikten sonra ertelediğimiz yatırımları ve büyük kapasite artışlarını birlikte yakalayacağız. Bunları yapacak istek ve hırs bizde var. Bugüne kadar yaptık, bundan sonra da inşallah hep birlikte yapacağız."

Antalya'da suya yüzde 20 zam yapıldı
GÜNDEM
Antalya'da suya yüzde 20 zam yapıldı
S-400ler barış için

S-400'ler barış için

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray-Kasımpaşa

Galatasaray-Kasımpaşa

4. haftanın açılışında Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
Geriye13 yetim kaldı

Geriye
13 yetim kaldı

PKK'lı teröristlerin saldırısında 7 vatandaş şehit düştü.
Yürüyerek<br>5 kıta 35 ülke

Yürüyerek
5 kıta 35 ülke

​Güney Amerika'dan Asya'ya bir yolculuk hikayesi.
İsrail katliam yaptı!

İsrail katliam yaptı!

İsrail işgal güçlerinin saldırısında 30 genç yaralandı.
Zam kararı<br>fırıncıları tetikledi

Zam kararı
fırıncıları tetikledi

​"Yüzde 40 zam yapılıyorsa, biz aynı fiyattan satamayız"

Makam aracında yok yok

Makam aracında yok yok

​CHP'li Başkan Çebi, uydu sistemli buzdolaplı lüks araç sipariş etti.
Kulp Belediye Başkanı gözaltında

Kulp Belediye Başkanı gözaltında

7 kişinin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme.
Üretime<br>ara mı veriyor?

Üretime
ara mı veriyor?

Bazı yayın organlarında çıkan iddiaya açıklama geldi.
Söyledikleriniz <br>Türkiye'yi titretti

Söyledikleriniz
Türkiye'yi titretti

İçişleri Bakanı Soylu, evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etti.
Konutta <br>faizleri indirdi

Konutta
faizleri indirdi

​Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ilk indirim.
Başka <br>gözaltılar da olacak

Başka
gözaltılar da olacak

Erdoğan'dan Diyarbakır'daki terör saldırısı açıklaması.
Tanınmak istiyorlar

Tanınmak istiyorlar

Ekmeğini çöpten çıkaran 500 bin kişinin tek isteği.
AK Parti'den istifa etti

AK Parti'den istifa etti

Davutoğlu, beraberindeki eski milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi.
İkinci indirim geliyor

İkinci indirim geliyor

Yüzde 22 indirim için başvuru tarihi belli oldu.
O Rum'un kimliği tespit edildi

O Rum'un kimliği tespit edildi

Türk bayrağını indiren şahıs için iade talebi iletildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.