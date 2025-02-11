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ABD'den Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında karar çıktı: Türkiye'ye iade edilecekler

ABD'den Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında karar çıktı: Türkiye'ye iade edilecekler

22:3811/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
AA
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Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi.
Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'daki ölümlü trafik kazası sonrasında gittikleri ABD'de tutuklanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar verildiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir."
ifadesini kullandı.

Tunç, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.



#Timur Cihantimur
#Eylem Tok
#Ölüm

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