Geçtiğimiz hafta Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüyle, dört kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazanın ardından Mısır'a kaçan 18 yaşından küçük T.C. ile annesi Eylem Tok'un buradan da ABD istikametine çıkış yaptıklarının belirlendiğini duyurdu. Bakan Tunç, adı geçenlerin ABD’den Türkiye'ye iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakının hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletildiğini duyurdu.